Huaguang z wyłącznym dystrybutorem w Polsce

Lucky HuaGuang Graphics Co. Ltd., wiodący chiński producent płyt offsetowych, właśnie zmodyfikował sposób dystrybucji swoich produktów w Polsce. Sprzedaż na naszym rodzimym rynku do tej pory była podzielona pomiędzy kilku graczy. Huaguang postawił na MMDS Consumables, małopolskiego dostawcę materiałów do druku offsetowego.