W tej edycji podejmowany jest temat wolności rozumianej w szerokim znaczeniu. Każdy z uczestników może przedstawić swój pogląd czy refleksję dotyczącą rozumienia wolności osobistej, religijnej czy gospodarczej. Liczymy na bezpośrednie, szczere i mocne realizacje. Czekamy na plakaty przesyłane w formie cyfrowej, co sugeruje używanie przez uczestników konkursu całego gamy programów graficznych i tutaj podkreślamy wagę pierwszej nagrody ufundowanej przez MM Druk Serwis – rocznego pakietu programów Adobe CC. Oficjalne wyniki konkursu zostaną ogłoszone 5 kwietnia 2019 r., podczas oficjalnej gali rozdania nagród – przybliża ideę tego wydarzenia Katarzyna Stwora z Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych.

Zależy nam na tym, aby nadesłane prace sprowokowały odbiorcę do pochylenia się nad otaczającą nas rzeczywistością. Tegoroczna tematyka konkursu daje uczestnikom przestrzeń do przedstawienia własnego punktu widzenia; zobrazowane mogą zostać rozmaite obszary wolności; zarówno te uświadamiające jej sedno, jak i związane bezpośrednio z funkcjonowaniem w strefie pozbawionej ograniczeń. To też możliwość przedstawienia realnej perspektywy związanej z osobistymi wyborami. Cieszymy się, że po raz kolejny możemy wspomóc organizatorów, czyli Małopolski Klaster Poligraficzny oraz ZSPM, fundując nagrodę główną. Mam nadzieję, że pakiet Adobe CC będzie faktycznie przydatny w rozwijaniu kreatywności - zaznacza Agnieszka Kopecka, PR Manager MM Druk Serwis.

Prace można przesyłać do 10 marca 2019 r. na adres e-mail: konkurszspk@gmail.com.