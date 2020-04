X Międzynarodowy Konkurs Graficzny rozstrzygnięty!

Zmodyfikowany regulamin konkursu umożliwił uczestnikom swobodniejszy dobór formatu oraz dopuścił pominięcie hasła „Za dużo, za mało”, a więc rezygnację z użycia jakiegokolwiek liternictwa. Tym samym selekcja finalistów stała się wyzwaniem dla jurorów, którzy zmuszeni byli porównywać prace typowo plakatowe z ilustracjami. Szczęśliwie w końcowym werdykcie udało się odzwierciedlić ów przekrój konwencyjny i tak w finalnej trójce znalazły się dzieła reprezentujące obie kategorie – tłumaczy Ziemowit Kościelny, przewodniczący Jury.

Zwycięzcą tej edycji konkursu został Mykhailo Sliusar (Bratysława). Chciałem zwrócić uwagę odbiorcy na wszystkie popularne aplikacje, które absorbują całą naszą uwagę. Funkcjonujemy w czasach, w których już często nie doceniamy klasycznych ludzkich interakcji. Wykorzystane przeze mnie powiadomienie „nie dostarczone” symbolizuje charakter interakcji on-line, które nigdy nie będą dogłębnie szczere. Projekt nawiązuje do systemu operacyjnego IOS, gdyż chciałem, aby u odbiorcy pojawiły się jednoznaczne skojarzenia – zaznacza Mykhailo Sliusar.

Drugie miejsce zajęła Wiktoria Malewska (Gliwice). Członkowie Jury docenili typowo plakatowe środki wyrazu – prostotę kompozycji oraz mocny centralny akcent kolorystyczny. Pozwoliło to uzyskać natychmiastową czytelność dość skomplikowanego i skłaniającego do przemyśleń przekazu. Trzecie miejsce przypadło Julii Szkółce (Kraków). Zdaniem Jury, jej praca to świetne połączenie rysunku odręcznego z kolażem, zaś tematycznie – parabola skomplikowanego świata współczesnej nastoletniej psychiki.

Rzeczywistość, w jakiej się znaleźliśmy, wymusiła zmianę całej formuły tej edycji. Zostaliśmy zmuszeni do rezygnacji z tradycyjnego spotkania młodych artystów, ich nauczycieli, sponsorów oraz przedstawicieli Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych. Nie pozostaje nam nic innego, jak spokojnie czekać na sytuację, powrotu poczucia bezpieczeństwa. Mamy szczerą nadzieję, że mimo tych przeciwności uda nam się spotkać i sfinalizować jubileuszową edycję konkursu – mówi Agnieszka Kopecka PR Manager Małopolskiego Klastra poligraficznego.