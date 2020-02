Generacja Z pokazuje, jak znaleźć złoty środek

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w wraz z Małopolskim Klastrem Poligraficznym. Prace można nadsyłać do 29 lutego 2020 roku, na adres: konkurs@zspm.malopolska.pl. Ogłoszenie wyników nastąpi 9 marca 2020 roku, natomiast uroczystość wręczenia nagród będzie miała miejsce w siedzibie ZSPM 2 kwietnia 2020 roku. Sponsorem nagrody głównej, czyli rocznego pakietu Adobe CC jest M.M. Druk Serwis.

Jako że genezą konkursu jest rozwój kreatywności młodych grafików, proponowane tematy nie są oczywiste. Dają one młodym artystom spore pole do popisu, ale też możliwość przedstawienia bardzo osobistego punktu widzenia. W tym roku wybór padł na szerokie pojęcie „Za dużo – za mało”. Bezpośrednio nawiązuje ono do szeroko pojętego balansu w życiu. W świecie pełnym elektronicznych gadżetów, aplikacji smartfonowych, bezwartościowych informacji i zbędnych przedmiotów, niejednokrotnie trudno jest odnaleźć siebie. Wygenerowanie chwili na głęboki relaks, przebywanie z najbliższymi w atmosferze ciszy i spokoju, niejednokrotnie graniczy z cudem. Stąd prowokujący do refleksji temat tegorocznej edycji konkursu. Czego jest za dużo w naszym życiu, a czego za mało. Co jest nam potrzebne, aby dobrze żyć, w jaki sposób możemy znaleźć niespieszną radość z przeżywanej chwili. Co jest istotne, aby życie było pełne równowagi – tłumaczy Agnieszka Kopecka, PR Manager Małopolskiego Klastra Poligraficznego.

Regulamin konkursu znajduje się Regulamin konkursy