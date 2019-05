Jiasun z wyłącznym dystrybutorem w Polsce.

Firma Tangshan Jiasun Import & Export została założona przez trzech pochodzących z chińskiej prowincji Hebei producentów maszyn poligraficznych. Pierwszym z nich jest Yutian Sanli Machinery, specjalizujący się w maszynach do opakowań typu rigid box. Drugi to Tangshan Jiajie Printing & Packaging Machinery Manufacturing - poducent maszyn press oraz postpress. Trzecim jest pochodzący z Jing-Jin’s, nazywanego „zagłębiem maszyn poligraficznych” Yutian Juxing Printing & Packaging Machinery, którego głównym obszarem działania są rozwiązania dla procesów postpress.

Targi SinoCorrugated są niekwestionowanym liderem dla branży maszyn i urządzeń do obróbki tektury falistej. O skali tego wydarzenia świadczy fakt, że w tym roku wzięło w nim udział ponad 1100 wystawców, prezentujących swoje rozwiązania dla procesów press na ponad 110 000 m². To właśnie podczas nich Robinson Gao - General Manager Jiasun oraz Tomasz Marczewski z MMDS Machines omówili szczegóły współpracy. Efektem tych rozmów jest rozszerzenie oferty polskiego dystrybutora o kaszerownice, automaty sztancujace, sklejarki do kartonów, okienkarki czy automaty do opakowań typu rigid box sygnowane marką Jiasun, której jakość i renoma pozwala na zaspokojenie potrzeb wymagających rynków europejskich. Do tej pory, poza rynkami azjatyckimi maszyny z oferty Jiasun były dostępne jedynie w Niemczech, Turcji, Iranie i na Wyspach Brytyjskich.

MMDS Machines jest dystrybutorem na rynku polskim maszyn poligraficznych produkowanych zarówno w krajach europejskich, jak i azjatyckich. W ofercie firmy znajdują się maszyny do pospressu, a także serwis maszyn poligraficznych.

Więcej informacji znajduje się na stronie:

www.machines.mmds.pl