Ostatni Krzyk wolności. 9. edycja Międzynarodowego Konkursu Graficznego rozstrzygnięta.

Tematem przewodnim było zobrazowanie hasła Wolność moja – wolność Twoja. W tym roku konkurs spotkał się z niespotykanym do tej pory odzewem. Napłynęło 220 prac spełniających warunki formalne, co jest rekordowym wynikiem, bezsprzecznie potwierdzającym zainteresowanie międzynarodowego środowiska młodych artystów.

Dlaczego ograniczenie wolności słowa nie wywołuje takich kontrowersji, jak inne powszechnie narzucane nam bariery? Praca ma na celu zwrócenie uwagi na otaczający nas zewsząd problem, jakim jest ograniczenie nam wolności słowa. Ptaki są symbolem nieograniczonej wolności dlatego chciałem ukazać nimi głos, który wydaje się wolny, a w rzeczywistości nie wyfrunie poza granice kartki. Pilnuje tego myśliwy. Mały, cichy, prawie niezauważalny, a jednak niebezpieczny w swoich działaniach. - tłumaczy kontekst swojej pracy zdobywca pierwszego miejsca.

W tej edycji podejmowany był bardzo ważny temat WOLNOŚCI rozumianej w bardzo szerokim znaczeniu. Każdy z uczestników mógł przedstawić swój pogląd, refleksję na temat wolności osobistej, religijnej czy gospodarczej – mówi Katarzyna Stwora, Koordynator

Nadesłane prace prowokowały do refleksji na temat współczesności. Tematyka wolności umożliwiła uczestnikom przedstawienie otaczającej rzeczywistości w kontekście wolności. Zarówno samego sedna autonomii, ale też wolności powiązanej z przestrzenią pozbawioną ograniczeń.

Katarzyna Stwora zwróciła także uwagę na koncepcję konkursu i nagrodę główną. Czekaliśmy na plakaty przesyłane w formie cyfrowej, co sugerowało użycie przez uczestników Konkursu całej gamy programów graficznych. Zwycięzca otrzymał nagrodę ufundowaną przez MM Druk Serwis – roczny pakiet programów Adobe. Druga i trzecia nagroda to to tablety ufundowane przez Fundację Bartla oraz Wykrojniki.pl. Nagroda uznania - pendrive 128 GB ufundowana została przez Radę Rodziców ZSPM.

Ta edycja konkursu umożliwiła przedstawienie własnej perspektywy spojrzenia na zagadnienie wolności. Niekiedy bardzo osobistego zobrazowania tego pojęcia, wskazania wartości nierozerwalnie związanych z własnymi wyborami. Jest nam niezmiernie miło, że konkurs spotkał się z takim zainteresowaniem. Jako współorganizator dziękujemy przede wszystkim młodym artystom za włożony wkład pracy, ale także fundatorom nagród. Mamy nadzieję, że zarówno nagroda główna, czyli pakiet Adobe, jak i tablety okażą się pomocne w codziennej pracy młodych projektantów – podsumowuje Agnieszka Kopecka, PR Manager Małopolski Klaster Poligraficzny.

M.M. Druk Serwis - jako fundator głównej nagrody - chce gorąco podziękować całemu zespołowi zaangażowanemu w przebieg i organizację konkursu, zarówno dyrekcji i nauczycielom ZSPM, ale także członkom zespoły jury – podkreśla Joanna Marczewska.