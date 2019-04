Wiosenne porządki małopolskich drukarń

Stuprocentowa sprawność urządzeń leży w interesie każdego właściciela przedsiębiorstwa poligraficznego, nie ma tu znaczenia, czy jest to drukarnia czy introligatornia. Optymalizacja całego procesu, a przede wszystkim przeciwdziałanie awaryjnym przestojom, mają realny wpływ na czynnik ekonomiczny przedsiębiorstwa. Regularne przeglądy i właściwa okresowa konserwacja, mają istotny wpływ na długofalową pracę maszyny. To działania pozwalające przedłużyć jej trwałość. Konserwacja to nie tylko wymiana oleju, przesmarowanie łożysk czy ślizgów. To przede wszystkim przegląd zużycia elementów konserwowanych. Sprawdzona zasada mówiąca, że profilaktyka jest tańsza niż leczenie, znajduje również zastosowanie w branży poligraficznej. Tutaj przeciwdziałanie usterkom jest w szerszej perspektywie bardziej efektywne, niż ich niwelowanie.

„Podczas przeglądów okresowych i prac konserwacyjnych łatwo zauważyć pewne niesprawności maszyn. W efekcie można je naprawić na bieżąco, co nie doprowadza do kosztownego przestoju awaryjnego. Częstotliwość przeglądów i konserwacji jest uzależniona od wielu czynników. Między innymi od czasu pracy maszyny (np. system zmianowy), ale istotna jest także prędkość produkcji. W inny sposób zużywają się elementy maszyny, która pracuje z mocą 60% nominalnej prędkości, a inaczej, gdy osiąga 90% - podkreśla Bogdan Lis z działu serwisowego MMDS Machines.

Zespół MMDS Machines to eksperci w obszarze napraw i konserwacji maszyn postpress. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspierają drukarnie na terenie całej Polski. Propozycja darmowego przeglądu maszyn postpress obejmuje jedną wizytę zespołu serwisowego na terenie Małopolski do 30 czerwca 2019 r. Klient płaci jedynie za dojazd serwisantów na miejsce. Wszelkie naprawy i działania konserwacyjne podlegają stawkom serwisowym.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie:

www.machines.mmds.pl

tel.: +48 533 669 918

e-mail: machines@mmds.pl