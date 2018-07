Patent na opakowanie dla MM Druk Serwis

Poszukiwano rozwiązania umożliwiającego pozyskanie stosunkowo dużej powierzchni nadruku bocznego do wykorzystania dla celów reklamowych, a ponadto, już na poziomie funkcjonalnym, stworzenia optymalnego uchwytu do przenoszenia całego zestawu. Efektem pracy badawczej przeprowadzonej pod auspicjami MMDS jest opatentowane już dzisiaj uniwersalne opakowanie, możliwe do dostosowania do zróżnicowanej ilości puszek.

Już dzisiaj chcemy podzielić się tym rozwiązaniem z producentami napojów w puszkach. Trójpak stał się kluczową częścią gadżetu firmowego MMDS Print Management. Korespondując idealnie z naszym hasłem przewodnim „Z nami masz czas na kawę”, wręczamy go naszym klientom wraz z trzema puszkami kawy – zaznacza Dariusz Kaczmarczyk z MMDS Print Management.

Z wizerunkowego punktu widzenia jest to rewelacyjny produkt dla producentów napojów w puszkach. Umożliwia wykorzystanie maksymalnej przestrzeni przy komunikowaniu ofert okolicznościowych, jak propozycje wakacyjne, czy świąteczne – podkreśla Joanna Marczewska z Małopolskiego Klastra Poligraficznego.