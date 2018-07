Serwis maszyn postpress gratis

Jedynym warunkiem przystąpienia do programu jest zamówienie w Consumables materiałów do offsetu i terminowe wpłacenie należności figurującej na fakturze. Nie ograniczamy naszych odbiorców wskazując dany asortyment, nie określamy też wysokości zamówień w skali miesiąca. Po prostu sumujemy kwoty na fakturze i po osiągnięciu 50 000 zł netto jesteśmy gotowi wspomóc drukarnię wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami naszego serwisanta. Założyliśmy, że pilotażowy etap programu potrwa do końca czerwca 2019 roku. Decyzja o jego przedłużeniu bezpośrednio zależy od poziomu zainteresowania drukarń. Już dzisiaj mamy powody do radości, gdyż nasza propozycja cieszy się sporym zainteresowaniem, wyjaśnia Anna First-Kulma, Department Manager w MMDS Consumables.

Usługa serwisowa przyjmuje formę wizyty serwisanta MMDS Machines w drukarni, po wcześniejszym ustaleniu dogodnego terminu. Alternatywnym rozwiązaniem jest możliwość konsultacji telefonicznej, co umożliwia rozłożenie w czasie gwarantowanych 8 godzin. Serwis w ramach tej propozycji jest całkowicie darmowy, bez żadnych ukrytych kosztów, typu dojazd czy hotel. Czas pracy serwisanta nie zostaje też skrócony o czas potrzebny na dojazd do drukarni. Klient płaci tylko i wyłącznie za części zamienne, o ile oczywiście będą one potrzebne.

W serwisie maszyn poligraficznych specjalizujemy się od 20 lat. Wprowadziliśmy go wraz z rozpoczęciem sprzedaży maszyn postpress na polskim rynku. Na przestrzeni lat naprawa i konserwacja maszyn stały się naszą standardową usługą gwarancyjną i pogwarancyjną. Teraz łączymy siły oraz potencjał naszych dwóch działów: Consumables i Machines. W ten sposób zapewniamy drukarniom kompleksową opiekę na płaszczyźnie eksploatacyjnej - dodaje Tomasz Marczewski z MMDS.

Usługa serwisowa obejmuje automaty sztancujące, składarko-sklejarki, foliarki, maszyny do hot-stampingu i foliarki.

Więcej na: www.mmds.pl

Wszelkich informacji udziela Anna First-Kulma, tel. +48 693 110 995, e-mail: anna.first-kulma@mmds.pl.i wprowadź treść