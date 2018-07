Magia ABC Allied

Wyroby brandowane logo ABC powstają w USA (Hollywood, Los Angeles), Meksyku (Guadalajara) i w Warszawie. Jeszcze do marca tego roku produkcja odbywała się w chińskim Shenzen, 10-milionowym ośrodku finansowo-gospodarczym graniczącym z Honkongiem, jednak po wdrożeniu zmian legislacyjnych w Chinach okazało się, że przeniesienie produkcji do Polski jest korzystniejszym rozwiązaniem. W roku 2015 uruchomiono fabrykę w Warszawie, która zaopatruje w chemię poligraficzną Euroazję, Afrykę i Australię – a w 2018 cała produkcja została przeniesiona do Polski.

TOP 5

Dzisiaj już śmiało można mówić o produktach - gwiazdach. Pierwszą z nich jest Blast, produkt regenerujący powierzchnie wałków farbowych i obciągów gumowych. Blast jest produktem lubianym przez drukarzy, gdyż doskonale czyści gumy z pozostałości farb i lakierów, a ponadto satynuje i konserwuje powierzchnie. Jak pokazuje doświadczenie jego regularne stosowanie pozwala na dłuższą eksploatację elementów maszyn drukarskich przy zachowaniu wysokiej jakości druku. Co więcej, Blast może być z powodzeniem stosowany przy zmianach formatów i tzw. „trudnych” kolorów, jak pantone, złoto czy srebro.

Kolejny produkt zwracający uwagę to X+Y, czyli dwuskładnikowa suszka do farby, wykorzystująca proces polimeryzacji. Wymusza błyskawiczne schnięcie, eliminując tym samym szereg problemów związanych z drukiem, jak na przykład gas ghosting (duch). Podwyższa także odporność na ścieranie, co jest doceniane przez producentów etykiet i druków obrabianych na składarko-sklejarkach. Proces polimeryzacji zachodzi w całej masie farby, a rozpoczyna się dopiero przy kontakcie z wodą, tak więc nie ma mowy o schnięciu produktu w kałamarzu i na wałkach farbowych.

A+B System Cleaner to także preparat z listy TOP 5. Fantastycznie sprawdza się przy oczyszczaniu układu wodnego w maszynach drukarskich. Całkowicie usuwa osady z produktów wykorzystywanych podczas procesu druku, począwszy od pozostałości farb, pyłu papierowego, proszku drukarskiego, a skończywszy na glonach i osadach z wapnia. Czas potrzebny na wyczyszczenie układu wodnego to około 1 godzina.

Kolejny produkt to Hydrolube. Jest to dodatek do buforów, którego głównym zadaniem jest wydłużenie interwałów pomiędzy czyszczeniem gum. Produkt ten zmniejsza pylenie papieru, obniżając też ilość makulatury w nakładzie, nawet do 50%. Redukuje ryzyko uszkodzenia obciągów, zmniejsza poziom zużycia zmywacza i czyściwa, a co za tym idzie emisji VOC do środowiska. Zwiększa poziom bezpieczeństwa przy pracy dla osób obsługujących maszynę. Ma pozytywny wpływ na aspekt ekologii produkcji.

All Star Fount to płyn buforujący (Stabilat) umożliwiający druk bez IPA lub jego redukcję na maszynach z nawilżaniem alkoholowym. Zawiera inhibitor korozji i wapnia, a także biocydy blokujące namnażanie bakterii i glonów. Bufor ten ułatwia szybkie starty druku po przestojach, pozwala na uzyskanie głębszych barw, poprawia trapping farby. Charakteryzuje się niską zawartością lotnych związków organicznych (VOC). Produkt został certyfikowany ekologicznie na rynku europejskim przez Der Blaune Engel – Eco Label, czyli pierwszą ekologiczną organizację na świecie. Może się też pochwalić atestem Nordic Swan - Ecolabel przyznawanym przez międzynarodowe gremium zrzeszające przedstawicieli Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii oraz Islandii. Posiada także certyfikat FOGRA.