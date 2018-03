"Krzyk pustej kalorii" przemówił do wszystkich

Młodzi zdolni graficy z Polski, Ukrainy i Czech nadesłali 125 prac, z których Jury wyodrębniło 20. Miejsce I i zarazem nagroda publiczności przypadła Mateuszowi Knysakowi z Zespołu Szkół Plastycznych im. J. Malczewskiego w Częstochowie. II miejsce zajął Szymon Łacheta z Technikum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Bytomiu. Miejsce III otrzymała Pavlína Kollarová, reprezentująca szkołę średnią z Ołomuńca

Nagrody dla uczestników ufundowali członkowie Małopolskiego Klastra Poligraficznego; M.M. Druk Serwis, Wykrojniki.pl, Fundacja im. Prof. Bartla, Drukarnia Skleniarz i 3D Bot.eu. Zdaniem Joanny Marczewskiej z M.M. Druk Serwis mile zaskakujący był nie tylko wysoki poziom artystyczny prac, ale też zobrazowanie tematu przewodniego, sygnalizujące jego głębokie tematu.

Przez trzy lata nauki w szkole plastycznej nauczyłem się że najważniejszy jest zamysł, to jak praca ma oddziaływać na odbiorcę, to co ma powiedzieć i w jaki sposób ma to zrobić. W pracy konkursowej głównym problemem jest nadmierne spożywanie pustej i złej kalorii. Świadomie użyłem „plastikowych” i sztucznych kolorów. Za wzór do stworzenia krzyczącego donuta posłużył mi obraz Edvarda Muncha. Ważne jest dla mnie to że obraz posłużył mi jedynie jako inspiracja a całą pracę konkursową wykonałem ręcznie i samodzielnie. Ciszy mnie to, że mogę przyczynić się do uświadamiania społeczeństwa w jakimś chociaż najmniejszym stopniu – podkreśla Mateusz Knysak.

Wszystkie wyróżnione prace można zobaczyć na profilu Facebook Małopolskiego Klastra Poligraficznego, współorganizatora konkursu.