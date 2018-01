Materiały eksploatacyjne dla firm poligraficznych

Analizując rynek dostawców materiałów poligraficznych w kontekście poszczególnych grup asortymentowych, ważne jest rozważenie szerokiego spektrum zmiennych, aby produkt spełniał oczekiwania odbiorcy.

I tak, począwszy od płyt offsetowych, nie wystarczy rozpatrzyć oferty dostawców jedynie pod kątem kompatybilności z naświetlarkami czy nawet poziomu wrażliwości płyty. Płyty muszą charakteryzować się zaawansowaną technologią powlekania warstwowego, zapewniającą stałą jakość i powtarzalność druku. Ponadto, jeżeli efekt pracy maszynisty ma być zgodny z założonym, to warto pamiętać, że wydajność w wymagającym środowisku maszyn offsetowych też ma swoje wymagania. Weźmy w tym miejscu pod uwagę farby triadowe, które muszą spełniać trzy podstawowe wymagania, czyli szybkie utrwalenie, schnięcie na różnych podłożach, ale przede wszystkim - intensywność barw. Podobnie sytuacja wygląda z farbami należącymi do palety kolorystycznej Pantone. Te dodatkowo powinny charakteryzować się precyzyjną ostrością punktową, wysokim połyskiem, głębokimi i żywymi barwami, a także doskonałą odpornością na ścieranie.

Zdaniem Anny First-Kulmy z MMDS Consumables, przy doborze farby należy rozważyć co najmniej kilka czynników. Bierzemy pod uwagę miedzy innymi jej konsystencję, lepkość czy ilość płynnych składników. Ma to niebagatelny wpływ przy różnych rodzajach podłoża. Ważny jest też przebieg schnięcia farby w procesie chemicznego utleniania, tak aby finalny produkt charakteryzował się jej stabilną warstwą.

Mając na uwadze najwyższą jakość drukowanych książek przy doborze półproduktów stosowanych do druku i oprawy bierzemy pod uwagę przeze wszystkim jakość materiałów, ich dostępność oraz koszt zakupu. Niemniej istotne jest fachowe wsparcie przedstawicieli handlowych, którzy bardzo często wcielają się w rolę doradców technicznych. Planując produkcje należy również wziąć pod uwagę dostępność materiałów oraz niezmienność ich jakości. Ze względów finansowych oraz długich terminów płatności w drukarniach dziełowych istotne są warunki handlowe w tym oprócz ceny; odroczony termin płatności - zaznacza Piotr Janicki z Drukarni Wydawniczej im. Anczyca.

Krzysztof Zamorski z firmy Djaf potwierdza, że w doborze dostawcy ważne są: cena, dostępność materiałów, szybkość realizacji zamówienia oraz oczywiście, a może przede wszystkim kontakt z przedstawicielem dostawcy. A nie ukrywam, że w przypadku współpracy z MMDS Consumables jest on doskonały.

Idąc dalej, gdy rozważmy możliwości obciągów offsetowych pamiętajmy, aby skoncentrować się na wymaganiach różnych podłoży drukarskich. Musimy mieć gwarancję nie tylko optymalnej kurczliwości i korzystnych parametrów chłonności, ale także idealnego dostosowania do siły nacisku maszyny. Optymalne parametry transferu farb pozwalają na osiągnięcie właściwego efektu druku, niezależnie od różnic w strukturze podłoża.

Jak podkreśla Grzegorz Kozynacki z drukarni Unidruk -- przy wyborze dostawcy trzeba brać pod uwagę kilka czynników.Nna pewno cena i jakość produktu ale również dostępność, czy na produkt musimy czekać czy mamy go od ręki. Ważnym czynnikiem jest też to czy firma która nam proponuje dany produkt to firma znana na rynku czy zupełnie nowa i chce na nas coś wypróbować.

Analogicznie rzecz wygląda w ofercie lakierów offsetowych. Ich jakość powinna gwarantować uwydatnienie zadrukowanych powierzchni w oczekiwany sposób. Ponadto lakiery nadają pożądane efekty wizualne, jak mat czy połysk, zmianę koloru pod wpływem temperatury, powstanie wypukłości czy transferowanie zapachu. Obok pożądanych cech estetycznych, lakiery muszą zabezpieczać druk przed uszkodzeniami mechanicznymi, zabezpieczać farby przed blaknięciem, w efekcie zwiększać wytrzymałość zadrukowanego podłoża.

Doświadczenie MMDS Consumables na rynku poligraficznym jest gwarancją, że dostarczamy rozwiązania zgodne z najnowszą technologią. Zawsze doradzamy naszym klientom, aby zwrócili uwagę na wydajność, wpływającą bezpośrednio na ograniczenie kosztów produkcji. I tutaj obok właściwości płyt deklarowanych przez producenta ważne jest przeprowadzenie testów bezpośrednio na maszynie drukującej – podsumowuje Anna First-Kulma.

MMDS Consumables oferuje kompleksowy asortyment materiałów do druku offsetowego oraz dla introligatorni. W ofercie firmy znajdują się światłoczułe płyty offsetowe; analogowe i CTP, kompatybilne z dostępną na rynku chemią poligraficzną. Asortyment firmy obejmuje farby triadowe oraz Panetone, w pełni zaspokajające potrzeby wymagającego rynku drukarskiego. Obciągi offsetowe z oferty MMDS Consumables gwarantują optymalną kurczliwość i dobre parametry chłonności oraz idealne dostosowanie do siły nacisku maszyny. Lakiery z asortymentu hurtowni w perfekcyjny sposób uwydatniają pokryte nimi zadrukowane powierzchnie, zabezpieczając jednocześnie przed uszkodzeniami mechanicznymi. MMDS Consumables w swojej ofercie posiada kleje stworzone z myślą o poligrafii i drukarniach opakowaniowych. Wysoka jakość produktów oraz kompleksowość oferty MMDS Consumables gwarantuje wydajną i niezawodną pracę firm poligraficznych.