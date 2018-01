Międzynarodowy Konkurs Graficzny dla młodych talentów

Autentyczna świadomość codzienności

Tegorocznym istotnym założeniem konkursu jest wywołanie u odbiorcy głębszej refleksji na temat aktualnych trendów związanych z odżywianiem; zyskującymi coraz większą popularność alternatywnymi źródłami pożywienia, wartościami, jakie niesie za sobą idea „jedz lokalnie”, a w szerszym kontekście - ze zdrowym trybem życia.

W tym roku świętujemy finał programu „Healthy Body, Sustainable World”, z tego właśnie powodu Międzynarodowy Konkurs Graficzny wpletliśmy w jego ramy. Zależało nam na tym, aby podsumować ten czas i pokazać uczniom oraz zaproszonym gościom, co udało się zrobić dla Szkoły i jej otoczenia podczas trwania programu, w jaki sposób uczniowie angażowali się w projekt oraz jakie korzystne zmiany można zauważyć w naszej szkole – zaznacza Magdalena Domagała z Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych.

Joanna Marczewska z Małopolskiego Klastra Poligraficznego podkreśla dwie istotne płaszczyzny współpracy: Pierwsza z nich to budowanie relacji z młodzieżą nie tylko pod kontem zainteresowania tematem, ale też w szerszym kontekście rozwoju całej branży. Uczniowie aby jak najlepiej wyrazić swój pogląd w pracach konkursowych, niejednokrotnie na własną rękę zgłębiają arkana grafiki, doskonaląc tym samym umiejętności. To jest nie tylko praca z programem graficznym, ale wręcz cała droga od fajnej idei do powstania gotowego projektu. Sam pomysł kreatywny zmusza młodych ludzi do poszukiwania własnej formy wyrazu, do oryginalności. Drugą płaszczyzną jest mobilizacja przyszłych specjalistów, aby zobaczyli oni swoją szansę w branży. Dla nas, praktyków rynku poligraficznego, jest to fantastyczna możliwość wyłowienia młodych talentów – mówi Joanna Marczewska z Małopolskiego Klastra Poligraficznego.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 15-16 marca 2018 r., natomiast już 12 marca na stronie www.zspm.malopolska.pl zostaną ogłoszeni laureaci.

Sponsorem nagrody głównej dla zwycięzcy konkursu, którą w tym roku są laptop jest M.M. Druk Serwis, spółka specjalizująca się w zarządzaniu drukiem, imporcie maszyn postpress oraz dystrybucji materiałów do druku offset. Nagrodę dla 2 i 3 miejsca , czyli tablet ufundowały kolejno Wykrojniki.pl oraz Fundacja im. Prof. Kazimierza Bartla. Ponadto spółka 3D Bot.eu przekazała zwycięzcom Pen 3D. Zwycięskie prace będą eksponowane na nośnikach CityScreen w Krakowie.