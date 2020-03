COVID-19. Darmowy poradnik do pobrania

Po ponad 40-dniowej kwarantannie, która nie była dla mieszkańców łatwa, już prawe całkowicie uporano się z zagrożeniem. W szpitalach pozostało 2 pacjentów, których stan jest stabilny – informuje George Den.

W świetle tak korzystnych informacji poprosiliśmy, aby George podzielił się z nami swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami. Dał nam kilka prostych, a zarazem kluczowych rad, które faktycznie sprawdziły się w Chinach - mówi Agnieszka Kopecka, PR Manager MMDS. Pozostanie w domu, dokładne mycie rąk, noszenie maseczek i używanie środków z alkoholem do odkażania to podstawa. Te środki zapobiegawcze pozwoliły naszym partnerom wrócić do biur i osiągamy 95% wydajności.

George Dan podzielił się z nami podręcznikiem opublikowanym przez fundację Jack Ma, wskzującym, w jaki sposób radzić sobie z COVID-19. Zamieściliśmy go na naszej stronie internetowej: https://bit.ly/2y2oSlw. W każdej chwili można go bezpłatnie pobrać lub zapoznać się z nim on-line.