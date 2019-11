Pierwszy Master Blanker w Polsce.

Master Blanker to linia urządzeń do automatycznego oczyszczania wysztancowanych arkuszy. Jej głównym atutem jest likwidacja wąskiego gardła powstającego pomiędzy etapem sztancowania, a dalszym procesem technologicznym. Optymalizuje cały proces, zwiększając wydajność produkcji przy znacznie mniejszym zaangażowaniu zasobów ludzkich. Maszyna przeznaczona jest do papieru o różnej gramaturze, tektury litej, ale także do tworzyw sztucznych (PP). Na rynku europejskim Master Blanker był dostępny jedynie w dwóch miejscach. Jedna z nich zainstalowana została w drukarni Kent (GB), druga jest dostępna w showroomie firmy Koening & Bauer w Radebeul (DE). Polska jest trzecią europejską lokalizacją maszyn tego producenta.

Rynek opakowaniowy wciąż rośnie i jednocześnie staje się coraz bardziej konkurencyjny. Portfolio MMDS Machines obejmuje maszyny wiodących dostawców. W naszej opinii MMDS Machines dostarcza kompleksowe rozwiązania dla swoich klientów i jesteśmy zaszczyceni, że Laserck stał się jednym z dostawców tego dystrybutora. Klienci od maszyn postpress oczekują przede wszystkim produktywności i jakości. Ręczne usuwanie nieużytków często powoduje spowolnienie całego procesu. Master Blanker zrewolucjonizował proces oczyszczania stosu – podkreśla Tony Nakazawa, General Manager Laserck.

Wysoka wydajność Master Blanker BLK ma realny wpływ na usprawnienie procesu produkcji. Zgodnie ze specyfikacją producenta automat skraca czas pracy nawet 4-krotnie. Ważnym czynnikiem zwiększającym wydajność jest wyjątkowo krótki czas potrzebny na przystosowanie ustawień do kolejnego nakładu. Master Blanker potrzebuje na tę czynność jedynie 3 minuty – zaznacza Agnieszka Kopecka, PR Manager MMDS Machines.

Gdy zapoznałem się z potencjałem Dot2Dot, zdałem sobie sprawę z tego, w jaki sposób Master Blanker BLK może zwiększyć wydajność produkcji w tej drukarni. Zaproponowanie rozwiązania oferowanego przez Laserck Corporation okazało się trafnym wyborem. Już dzisiaj możemy zaprosić osoby zainteresowane procesem blankingu na testy, przedstawiające wszechstronne możliwości tej maszyny – mówi Dariusz Kaczmarczyk z MMDS Machines.

Informacje o maszynach Master Blanker znajdują się na stronie:

https://machines.mmds.pl/maszyny/maszyny-nowe/automaty-sztancujace/blanking/