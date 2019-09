Składarko-sklejarki Zihong Machinery już dostępne w Polsce

Firma Zihong Machinery, od 20 lat specjalizuje się w produkcji składarko-sklejarek, aktualnie posiada 55% udziałów w chińskim rynku. Poza krajami azjatyckimi marka ta jest obecna w USA, Ameryce Południowej i w kilku wybranych państwach europejskich. Od 2019 roku wyłącznym dystrybutorem Zihong w Polsce jest MMDS Machines.

Składarko-sklejarki Zihong umożliwiają produkcję opakowań w pełnym zakresie formatów i ze wszystkich materiałów wykorzystywanych w procesie poligraficznym. Rozwiązania zastosowane przez tą firmę pozwalają na precyzyjne dobranie maszyny do potrzeb praktycznie rzecz biorąc każdej drukarni. Te składarko-sklejarki wykorzystywane są zarówno do produkcji opakowań z wyrafinowanymi funkcjonalnościami (np. dla branży kosmetycznej), jak i do wielkogabarytowych pudeł z tektury falistej.

MMDS Machines posiada ugruntowane doświadczenie w branży poligraficznej i opakowaniowej. Zespół MMDS dba o każdy szczegół współpracy. Doceniliśmy już pierwszy krok, którym było dostosowania oferty Zihong Machinery do potrzeb lokalnego rynku – mówi Derek Lin, General Manager Zihong Machinery. Zaznacza też, że głównym celem rynkowym Zihong w Polsce jest wsparcie technologiczne drukarń, możliwe dzięki zaawansowanej personalizacji maszyn produkowanych przez Zihong.

Zihong pozytywnie zaskakuje nie tylko skalą produkcji i wysokim standardem obsługi, ale przede wszystkim jakością. Innowacyjnym rozwiązaniem tego producenta jest 24-godzinny serwis w formie wsparcia call center. Ponadto Zihong rygorystycznie podchodzi do tematów dostaw; wszystkie surowce i komponenty podlegają ciągłej kontroli. Podczas procedur sprawdzających wykorzystywana jest metodologia SPC (statistical process control), którą do tej pory posiłkowały się jedynie zaawansowane technologicznie przedsiębiorstwa.

Składarko-sklejarki Zihong wykorzystują producenci opakowań dla branży spożywczej (KFC, McDonald’s), elektronicznej (Philips), firmy kosmetyczne (L’Oréal Paris, Estée Lauder, Colgate) i marki sportowe (Nike, Adidas).

Informacje o maszynach Zihong znajdują się na stronie: machines.mmds.pl, w zakładce składarko-sklejarki.